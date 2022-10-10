"الحماد": أكثر من 540 مشروع مقاولات طُرِحَت عام 2021 بـأكثر من 450 مليار ريال

كشف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في اتحاد الغرف السعودية حمد الحماد أن عدد شركات قطاع المقاولات الوطنية في المملكة بلغ أكثر من 176 ألف منشأة، نمت بمعدل سنوي بلغ نحو 3%، ويسهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وبنسبة 10.7% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وذكر أن عدد المشاريع المطروحة من الدولة في السوق المحلي عام 2021م بلغ أكثر من 540 مشروعًا، بقيمة تجاوزت 450 مليار ريال تتنوع في عدة قطاعات أهمها الإنشاءات والطاقة والنقل.
جاء ذلك أثناء كلمته خلال الاجتماع الطارئ للجنة الوطنية للمقاولين؛ لمناقشة عدد من القضايا التي تعنى بقطاع المقاولات.
وقال "الحماد": قطاع المقاولات بالمملكة يأتي في المرتبة الخامسة من بين أهم القطاعات المكونة للاقتصاد السعودي، فضلاً عن تنامي دور القطاع في التنمية الاقتصادية وبناء المدن والمشاريع وتطوير البنية التحتية.
وأشار إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع المقاولات، مؤكدًا ضرورة الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتذليل التحديات وبناء قدرات الشركات الوطنية، لافتاً النظر إلى الجهود التي تبذلها اللجنة في التواصل مع شركائها في الجهات الحكومية لمعالجة كافة قضايا القطاع.
وأضاف "الحماد": هذه المعطيات والأرقام تؤكد أهمية قطاع المقاولات والسوق السعودي بات جاذباً لنمو الشركات الوطنية، والعالمية التي بلغ عددها أكثر من 995 شركة أجنبية عاملة في مجال المقاولات.
جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للمقاولين تقود جهودًا حثيثة لتمكين شركات قطاع المقاولات من مشاريع رؤية المملكة 2030م، وتعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات للعاملين بالقطاع، بهدف تطويره والارتقاء بمهنة المقاول.
وتعمل اللجنة على إطلاق مبادرة وطنية مجتمعية نوعية باسم "مفيد" نهاية العام الحالي، وهي مبادرة لإعادة تدوير رجيع المشاريع والاستفادة منها وذلك بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث.