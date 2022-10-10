"الحماد": أكثر من 540 مشروع مقاولات طُرِحَت عام 2021 بـأكثر من 450 مليار ريال

كشف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في اتحاد الغرف السعودية حمد الحماد أن عدد شركات قطاع المقاولات الوطنية في المملكة بلغ أكثر من 176 ألف منشأة، نمت بمعدل سنوي بلغ نحو 3%، ويسهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وبنسبة 10.7% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.