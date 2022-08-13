قطع خطوط المياه عن الإسكانات الخيرية بمخطط المحلة بصبيا ومطالبات بحلول

وقال الأهالي: إن المخطط هو أكبر مخططات محافظة صبيا ولكنه يفتقر لمشروع مياه، وتوجد به خطوط مؤدية لبعض المنازل خارج المخطط تربط بعض الإسكانات الخيرية بها، ولكن مؤخرًا تم قطعها بحجة أنها غير معتمدة؛ مما كبد الأهالي معاناة كبيرة في جلب المياه.