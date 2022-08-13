قطع خطوط المياه عن الإسكانات الخيرية بمخطط المحلة بصبيا ومطالبات بحلول

طالب سكان الإسكانات الخيرية بمخطط المحلة 105 بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، الجهات المعنية بالتدخل وإعادة ضخ المياه لهم بعد قطع الخطوط المؤدية لهم بحجة أنها غير معتمدة.
وقال الأهالي: إن المخطط هو أكبر مخططات محافظة صبيا ولكنه يفتقر لمشروع مياه، وتوجد به خطوط مؤدية لبعض المنازل خارج المخطط تربط بعض الإسكانات الخيرية بها، ولكن مؤخرًا تم قطعها بحجة أنها غير معتمدة؛ مما كبد الأهالي معاناة كبيرة في جلب المياه.
وناشد الأهالي وزارة البيئة والمياه والزراعة بإنشاء مشروع شبكات مياه للمخطط والقرى المجاورة له غربًا؛ كونه لم يتم ربطها بشبكات مياه وتعاني كثيرًا بسبب ذلك.