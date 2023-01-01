"الغطاء النباتي" يوقع عقدًا لتنمية المراعي الطبيعية باستخدام التقنيات الحديثة

وأوضح المركز أن المشروع الأول يستهدف دراسة مواقع تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المراعي المتدهورة وحصاد مياه الأمطار؛ لاختيار طرق حصاد المياه للمواقع المقترحة، وأنواع البذور التي يتم نثرها في البيئات المختلفة والطرق المناسبة لذلك، وتقييم الوضع الحالي في المناطق الصحراوية والساحلية والجبلية من خلال إجراء المسوحات الميدانية، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد؛ لتحديد مساحات تساقط الأمطار والمساحات المزروعة والاحتياجات المائية، ودراسة الجانبين الاقتصادي والاجتماعي لتقييم أثر المشروع، إضافة إلى تحليل خصائص التربة لاختيار طريقة التشجير المناسبة في عمليات نثر البذور، وأنواع الأشجار والشجيرات التي ستزرع عبر إجراء الأبحاث والتجارب الحقلية.