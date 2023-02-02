وكيل وزارة الصحة لـ"سبق": مريض الخَرَف هو مريض الأسرة كلها.. وهذه خطورة "ألزهايمر"

كشف وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، أن عامل السن أكبر خطر لظهور مرض ألزهايمر ولا يزال ، لافتاً بأن الناس تعيش أعماراً أطول مما كانت عليه في السابق وهذا شيء جيد يعكس تطور مستويات الرعاية الصحية والنظافة والأمن.
أضاف: مع زيادة معدلات الأعمار أكثر سنشاهد حالات أكثر للمصابين بالخَرَف فالوقاية خير من العلاج ؛ وقد أثبت العلم أن عوامل الخطورة لأمراض الخرف وألزهايمر مقاربة جداً لعوامل الخطورة لأمراض القلب والشرايين والدماغ وغيرها.
وقال وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية في تصريح لـ"سبق" على هامش حضوره اليوم انطلاق فعاليات مؤتمر ألزهايمر الدولي الخامس 2023، الذي تنظمه الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، بجامعة الفيصل: مثبت الآن أن زيادة الوزن وقلة الحركة والرياضة والتدخين والإصابة بأمراض السكر وارتفاع الضغط والدهون في أعمار صغيرة ومتوسطة يؤدي إلى نسب أكبر من ألزهايمر.
وأوضح أنه يمكن أن نقي أنفسنا وأسرنا من الإصابة بهذه الأمراض وبالتالي الوقاية من الخَرَف بإذن الله وذلك من خلال ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن مناسب والغذاء الصحي قليل الدهون والسكر وكثير الخضراوات والابتعاد عن الدهون الضارة.
وأكد على أهمية الوقاية من إصابات الرأس والحفاظ على مستوى ضغط الدم في المستوى الطبيعي وخصوصاً في الأعمار المتوسطة ، محذراً من أن ارتفاعه في هذه المرحلة العمرية يؤدي إلى زيادة في الخَرَف و ألزهايمر.
وأشار إلى دور ممارسة الرياضات الذهنية والحفظ والتعلم والتعليم والترابط الأسري والاجتماعي قد تساعد في الوقاية والحماية من هذه الأمراض بحسب أدلة علمية متوسطة.
وعن الوصية الذهبية التي ينصح بها وكيل وزارة للخدمات العلاجية لأسر وذوي مرض الخرف وألزهايمر قال " يجب أولاً السعي إلى التشخيص المبكر والتأكد من وجود مشكلة في الذاكرة أو الإصابة بالخَرَف ، والتأكد من عدم وجود أمراض عضوية أو اعتلالات في الهرمونات والأملاح والسكر أو أدوية قد تؤدي إلى اضطرابات الذاكرة.
وأشار إلى أن التشخيص المبكر يؤدي إلى تدخّلات كبيرة سواء طبية او اجتماعية، وتوعية الأسرة على التعامل مع المريض مبيناً أن " مريض الخَرَف هو مريض الأسرة كلها " والضغط النفسي الذي يحدث الأسرة بسبب وجود مريض ألزهايمر قد يؤدي إلى مرض الأسرة نفسياً وعضوياً ، مشيراً إلى أن التعامل مع المريض له آليات وتدريبات وأتوقع أن يسلط المؤتمر الضوء على كثير منها بوجود نخبة من الخبراء والمختصين.
وعن مشاركة وزارة الصحة ودورها في مؤتمر الزهايمر الدولي بنسخته الخامسة أوضح بان الوزارة تشارك فيه من بداياته وفي هذه الدورة يشارك متخصصين من وزارة الصحة كمتحدثين وورش العمل والنقاشات.
واختتم الدكتور طريف الأعمى بقوله: " نفخر بالجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، فلها نشاط كبير، كما يوجد بين وزارة الصحة والجمعية تعاون كبير ومستمر في التوعية والمحتويات العملية والدعم الأسري".
وافتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم , مؤتمر ألزهايمر الدولي الخامس 2023، الذي تنظمه الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر ، وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام، بمقر جامعة الفيصل.
ويناقش المؤتمر خلال جلسات أعماله؛ 4 محاور رئيسة؛ تتناول دور القطاع غير الربحي والصحي في تحسين الأولويات، والممارسات الأفضل في حياة مريض ألزهايمر وأسرهم، كذلك آخر مستجدات المرض، والرعاية والعناية بمريض ألزهايمر في مراحله المختلفة، بالإضافة إلى عبء "مقدم الرعاية: التحديات والحلول".
وقدم المؤتمر الذي ستستضيفه جامعة الفيصل من 2 إلى 4 فبراير 2023 دعوة مفتوحة لجميع المهتمين.
للتسجيل التفضل بزيارة الرابط .