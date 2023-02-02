وكيل وزارة الصحة لـ"سبق": مريض الخَرَف هو مريض الأسرة كلها.. وهذه خطورة "ألزهايمر"

وأشار إلى أن التشخيص المبكر يؤدي إلى تدخّلات كبيرة سواء طبية او اجتماعية، وتوعية الأسرة على التعامل مع المريض مبيناً أن " مريض الخَرَف هو مريض الأسرة كلها " والضغط النفسي الذي يحدث الأسرة بسبب وجود مريض ألزهايمر قد يؤدي إلى مرض الأسرة نفسياً وعضوياً ، مشيراً إلى أن التعامل مع المريض له آليات وتدريبات وأتوقع أن يسلط المؤتمر الضوء على كثير منها بوجود نخبة من الخبراء والمختصين.