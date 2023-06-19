منوهاً بدعم القيادة ..أمير تبوك يشكر الأهالي على جهودهم بمهرجان جادة الإبل

وأشاد أمير المنطقة بجهود جميع اللجان والعاملين بنادي الإبل وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين ، منوهاً بالدعم السخي من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - لتطوير قطاع الإبل في المملكة، وكل ما من شأنه تطوير اقتصاديات الثروة الحيوانية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.