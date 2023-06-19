منوهاً بدعم القيادة ..أمير تبوك يشكر الأهالي على جهودهم بمهرجان جادة الإبل

أعرب الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, عن شكره وتقديره لأهالي المنطقة ومشايخ القبائل والجهات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين على جهودهم وتفاعلهم ومشاركتهم المميزة في مهرجان جادة الإبل والذي يقام حالياً في مدينة تبوك كأول مهرجان على مستوى مناطق المملكة.
جاء ذلك خلال لقاء أمير منطقة تبوك الأسبوعي مساء اليوم بالمواطنين في القصر الحكومي، بحضور رؤساء المحاكم ومديري الإدارات الحكومية ومشايخ وأهالي المنطقة.
كما ثمن أمير تبوك لأهالي المنطقة ما أبدوه من حسن استقبال وكرم ضيافة وتفاعل مميز ساهم في ما تحقق من نجاح كبير حتى الآن للمهرجان .
وأشاد أمير المنطقة بجهود جميع اللجان والعاملين بنادي الإبل وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين ، منوهاً بالدعم السخي من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - لتطوير قطاع الإبل في المملكة، وكل ما من شأنه تطوير اقتصاديات الثروة الحيوانية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.