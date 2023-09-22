الأمير تركي بن هذلول يرفع التهنئة إلى القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ93

وأضاف: "ثلاثة وتسعون عامًا مرَّت على توحيد هذا الوطن الذي نعيش على أرضه، وننعم بخيراته، ونستشعر ما نعيشه من أمن وأمان واستقرار، إضافة إلى ما تشهده السعودية من تطور مستمر وقفزات كبيرة وتحولات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية كافة، التي تؤكد للجميع النهج الراسخ والعزيمة الصادقة لهذه البلاد قيادة وشعبًا، واضعين أمام أعينهم مسؤولية مواصلة مسيرة البناء والتطلعات المستقبلية الشاملة، وفق رؤية السعودية 2030 التي تمثل أملنا في تحوُّل اقتصادي وطني باهر من خلال تنويع مصادر الدخل، وزيادة الاستثمار، وتنمية كوادرنا الوطنية الشابة".