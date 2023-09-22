الأمير تركي بن هذلول يرفع التهنئة إلى القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ93

رفع الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة.
وقال في تصريح صحفي: "إن ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية الـ93 على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن –طيب الله ثراه- ذكرى ملهمة لكل قيادي ومسؤول، ذكرى حافلة بالعطاء والتضحيات، وقصة تحكي مسيرة من العمل والجد والاجتهاد؛ ليتحقق لبلادنا ما تعيشه من نهضة غير مسبوقة، وضع لبناتها الأولى مؤسس الدولة الملك عبدالعزيز، وسار على دربه أبناؤه ملوك السعودية وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين؛ لنعيش مراحل التنمية في أبهى صورها، والسير على رؤية واضحة، حققت للوطن وأبنائه مكاسب كبيرة، وجعلته يواكب العالم، ويتقدم في العديد من المجالات".
وأضاف: "ثلاثة وتسعون عامًا مرَّت على توحيد هذا الوطن الذي نعيش على أرضه، وننعم بخيراته، ونستشعر ما نعيشه من أمن وأمان واستقرار، إضافة إلى ما تشهده السعودية من تطور مستمر وقفزات كبيرة وتحولات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية كافة، التي تؤكد للجميع النهج الراسخ والعزيمة الصادقة لهذه البلاد قيادة وشعبًا، واضعين أمام أعينهم مسؤولية مواصلة مسيرة البناء والتطلعات المستقبلية الشاملة، وفق رؤية السعودية 2030 التي تمثل أملنا في تحوُّل اقتصادي وطني باهر من خلال تنويع مصادر الدخل، وزيادة الاستثمار، وتنمية كوادرنا الوطنية الشابة".
وفي الختام سأل اللهَ تعالى أن يحفظ قيادتنا، وأن تتواصل مسيرة التقدم التي نراها حاضرة في المجالات كافة؛ لتؤكد قدرة السعودية وأبنائها على المزيد من النهضة والتطور والإنجاز، ورفع اسم الوطن عاليًا في كل المحافل.