سعود بن نايف: "٩١١" جاهز لتلبية النداء في ثوانٍ.. وتعاون المواطنين مطلب

ولفت "الفارس" إلى ما يقوم به المركز الوطني للعمليات الأمنية من متابعة الحالة الأمنية في كافة أنحاء المملكة وتمرير وتبادل المعلومات الأمنية بين قطاعات وزارة الداخلية والقطاعات العسكرية والحكومية الأخرى، وكذلك الإدارات والمؤسسات الحكومية والمدنية ذات العلاقة، بالإضافة لتلقي كافة البلاغات الطارئة الواردة لمراكز العمليات الأمنية الموحدة من خلال الرقم (٩١١)، والتي تعد أحد أهم مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030، حيث كان انطلاق النواة الأولى لهذه المراكز في منطقة مكة المكرمة عام 1437هـ تلاها مركز ٩١١ في منطقة الرياض عام ١٤٤٢هـ، وبعد ذلك مركز ٩١١ في المنطقة الشرقية عام ١٤٤٤هـ الذي يحظى برعاية كريمة واهتمام أمير المنطقة ونائبه، وسيتم تدشين مراكز ٩١١ في بقية مناطق المملكة وفق خطة الوزارة.