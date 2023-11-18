"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان السيول وزخات من البرد ورياح على حائل والقصيم والرياض

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 18-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل الى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر، وحالة البحر خفيف الموج .