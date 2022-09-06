"المظالم" يرفض دعوى شركة دواجن بإلغاء عقوبتها عقب تلاعبها بتواريخ الإنتاج

أعلن ديوان المظالم في حكمٍ إداري، رفض الدعوى المرفوعة من شركة دواجن بإلغاء قرار معاقبتها مالياً لقيامها بتقديم تاريخ الإنتاج خلافاً للواقع وعدم وجود طبيب بيطري للإشراف على منتجاتها.
وأوضح ديوان المظالم في حيثيات قرار الرفض، أن الشركة المدعية لم تنفِ المخالفات المنسوبة إليها، لكنها دفعت بعدم قيام المدعي عليها بإنذارها قبل إيقاع العقوبة، مشيراً إلى أن تقرير محضر ضبط المخالفة يشير إلى أنها من المخالفات الجسيمة التي لا تستدعي الإنذار.
وأكّد الديوان أن اعتبار قيام المدعي عليها بمعاقبة المدعية "شركة الدواجن" بالغرامة المالية دون معاقبتها بالإنذار من قبيل سلطتها التقديرية، وهي سلطة جهة الإدارة في تحديد آلية إصدار قراراتها إذا لم ينص المنظم على شكلٍ معين، لذلك تمّ رفض الدعوى التي تحمل رقم 10718/1/ق لعام 1438هـ بالمحكمة الإدارية، والرقم 3681/ق لعام 1439هـ بمحكمة الاستئناف.