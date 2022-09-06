"المظالم" يرفض دعوى شركة دواجن بإلغاء عقوبتها عقب تلاعبها بتواريخ الإنتاج

وأوضح ديوان المظالم في حيثيات قرار الرفض، أن الشركة المدعية لم تنفِ المخالفات المنسوبة إليها، لكنها دفعت بعدم قيام المدعي عليها بإنذارها قبل إيقاع العقوبة، مشيراً إلى أن تقرير محضر ضبط المخالفة يشير إلى أنها من المخالفات الجسيمة التي لا تستدعي الإنذار.