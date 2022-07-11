رئيس الهيئات يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج ١٤٤٣هـ

وأشاد "السند" بالجهود العظيمة التي تبذلها حكومة المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، مبيناً أن هذا النجاح يأتي في سلسلة النجاحات التي وفق الله لها بلادنا المباركة في كل الأعوام السابقة، حتى غدت خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب هذه الدولة المباركة.