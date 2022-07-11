رئيس الهيئات يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج ١٤٤٣هـ

رفع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ.
وأشاد "السند" بالجهود العظيمة التي تبذلها حكومة المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، مبيناً أن هذا النجاح يأتي في سلسلة النجاحات التي وفق الله لها بلادنا المباركة في كل الأعوام السابقة، حتى غدت خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب هذه الدولة المباركة.
ووجه تهنئته للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية كما هنأ الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمدينة المنورة.
وقدّم التهنئة لجميع اللجان والقطاعات المشاركة في الحج بهذا النجاح الكبير، راجياً من الله عز وجل أن يجعل ما قُدِّم ويقدم في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده.