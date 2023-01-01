"طقس حاد وأمطار وثلوج".. قراءة لـ"أحوال الجوف الجوية" في 6 أيام

تتعرّض منطقة الجوف لطقس حاد في درجات الحرارة وأجواء غائمة كلياً ونشاط في الرياح، منذ أمس السبت، ومن المتوقع استمرار الحالة حتى الجمعة المقبل.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة، تقريراً عن استمرار تساقط الأمطار الرعدية في مناطق المملكة من اليوم الأحد حتى الجمعة المقبل، منها منطقة الجوف تشمل "سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل"؛ إذ توقع المركز أن تتأثر المنطقة بأمطارٍ من متوسطة الى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، فيما توقّع أن تتساقط الثلوج على منطقة الجوف "القريات" يومَي الثلاثاء والأربعاء.
يُذكر أن ادارة التعليم بمنطقة حائل علّقت الدراسة الحضورية؛ نظراً للأحوال الجوية غير المستقرة، وأوضحت أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن فرص تكوُّن الضباب الكثيف، وشبه انعدام الرؤية، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرّر تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد 8 / 6 / 1444 بمدارس منطقة حائل، وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس".