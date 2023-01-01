"طقس حاد وأمطار وثلوج".. قراءة لـ"أحوال الجوف الجوية" في 6 أيام

وأصدر المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة، تقريراً عن استمرار تساقط الأمطار الرعدية في مناطق المملكة من اليوم الأحد حتى الجمعة المقبل، منها منطقة الجوف تشمل "سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل"؛ إذ توقع المركز أن تتأثر المنطقة بأمطارٍ من متوسطة الى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، فيما توقّع أن تتساقط الثلوج على منطقة الجوف "القريات" يومَي الثلاثاء والأربعاء.