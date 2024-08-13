ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية غينيا

تلقّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية من الرئيس مامادي دومبوي رئيس جمهورية غينيا، تتصل بالعلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور في شتى المجالات.
وتسلّم الرسالة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، وزير التخطيط والتعاون الدولي في جمهورية غينيا إسماعيل نابي.
وشهد الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.