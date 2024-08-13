ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية غينيا

وتسلّم الرسالة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، وزير التخطيط والتعاون الدولي في جمهورية غينيا إسماعيل نابي.