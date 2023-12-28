"مركز الملك سلمان للإغاثة" يختتم برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في بوصاصو بالصومال

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة، بالكشف على "188" فردًا، وإجراء "19" عملية جراحية في مجال جراحة المخ والأعصاب، و"17" عملية في مجال القسطرة التداخلية العصبية والطرفية، كما استفاد "47" فردًا من عيادة التدخل العلاجي لعلاج الألم المزمن، إلى جانب إقامة برامج تدريبية لرفع كفاءة الطواقم الطبية اليمنية في تخصص المخ والأعصاب استفاد منها "20" فردًا.