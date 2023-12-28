"مركز الملك سلمان للإغاثة" يختتم برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في بوصاصو بالصومال
اختتم مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول أمس، برنامجَ نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسبّبة له في مدينة بوصاصو بجمهورية الصومال الفيدرالية، والذي نُفذ خلال الفترة من 14 وحتى 20 ديسمبر2023م، بمشاركة 14 متطوعًا، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة، بالكشف على "2.578" فردًا، وصرف "800" نظارة طبية، وإجراء "298" عملية جراحية متخصصة، تكلّلت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
كما واصل مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول أمس، تنفيذَ المشروع الطبي التدريبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، والمقام خلال الفترة من 23 وحتى 30 ديسمبر 2023م، بمشاركة 14 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة، بالكشف على "188" فردًا، وإجراء "19" عملية جراحية في مجال جراحة المخ والأعصاب، و"17" عملية في مجال القسطرة التداخلية العصبية والطرفية، كما استفاد "47" فردًا من عيادة التدخل العلاجي لعلاج الألم المزمن، إلى جانب إقامة برامج تدريبية لرفع كفاءة الطواقم الطبية اليمنية في تخصص المخ والأعصاب استفاد منها "20" فردًا.
ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين في مختلف الدول والشعوب ذات الاحتياج حول العالم.
كذلك واصل مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيعَ مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة.
وجرى أمس توزيع السلال الغذائية والمساعدات الإيوائية في منطقة تل الجنان جنوب قطاع غزة؛ بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية، وتعزيز جودة الحياة وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع.
كما وقّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني؛ لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للأسر النازحة في قطاع غزة.
ووقّع البرنامجَ مساعدُ المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج، المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك في مقر المركز بالرياض.
وسيجري بموجب المشروع توزيع "11.000" سلة غذائية جافة، و"5.000" من مستلزمات الصحة والنظافة الشخصية، و"7.720" من الملابس والأغطية، وتنظيم أنشطة دعم نفسي عاجل للأطفال، يستفيد منها "117.720" فردًا من النازحين الفلسطينيين.
وتأتي هذه الجهود في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي تمرّ بهم.
وفى ذات السياق وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.844 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في مناطق وادي خالد وعكار والمنية والضنية بجمهورية لبنان، استفاد منها 1.844 من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأكثر احتياجاً في المجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) للعام 2023م.
وتأتي هذه المشاريع في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.
وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك اللبنانية (المرحلة الرابعة).
وجرى خلال شهر نوفمبر 2023م استقبال 7.197 مريضاً في مركز عرسال للرعاية الصحية قدمت لهم 16.063 خدمة، توزعت ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية، حيث بلغت نسبة الذكور 45% والإناث 55%، بينما شكلت نسبة اللاجئين 61% والمقيمين 39% من إجمالي المستفيدين.
يأتي ذلك حرصاً من المملكة ممثلة بالمركز على تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين واللاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.