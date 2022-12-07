شاهد.. أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطارٍ رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، القصيم، الرياض، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنوّرة، كذلك على الأطراف الشمالية من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية.