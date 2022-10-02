ضبط 4,592 مخالفة لضوابط الإعلانات العقارية وتحليل أسواق العقار

وأشارت الهيئة إلى أن عدد المسجلين في خدمة عقاري بلغ 4560 مستفيدًا، بينما بلغ عدد المنشآت العقارية المسجلة في خدمة عقاري 305 منشآت عقارية، وتقدم لخدمة معلن عقاري 3201 طلب؛ منها 273 للمنشآت، و2928 للأفراد، وسجّلت خدمة التفاويض 973 تفويضًا عقاريًّا إلكترونيًّا.