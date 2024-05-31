"ساعة بمليون إسترليني لا يلمسها أحدٌ".. بطل الملاكمة العالمي "تايسون فيري" يروي عن السعودية

وتابع: "أنا أحب طريقة تعامل الناس هنا، ترحيبٌ كبيرٌ والجميع يلتف حول العائلة، والأمر كله يتعلق بالاحتواء، اكتشفت ذلك بنفسي في عام 2019، وهنا درسٌ آخر لا تتسرع في الحكم قبل أن تعرف المعلومات الصحيحة وتكتشف بنفسك، لذا نعم بالتأكيد المكان آمنٌ بالتأكيد".