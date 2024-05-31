"ساعة بمليون إسترليني لا يلمسها أحدٌ".. بطل الملاكمة العالمي "تايسون فيري" يروي عن السعودية

أبدى الملاكم العالمي تايسون فيري؛ إعجابه الشديد بتجربته الأولى لزيارة المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن المملكة بلدٌ آمنٌ يحمل كل مظاهر الترحيب من مواطنيه.
وفي التفاصيل، قال "فيري" في مقطع فيديو لإحدى القنوات: "من أين أبدأ؟ أنا هنا في السعودية منذ أسبوع، لقد كانت رحلة رائعة للغاية، الطقس رائعٌ كل يوم؛ ليس حاراً جداً بل بالقدر المناسب".
وأضاف: "سأُحضر عائلتي هنا، أتعرف لماذا؟ إنه مكانٌ آمنٌ للغاية لا تُوجد جريمة، وأعتقد أنه يُمكنك ترك ساعةً بقيمة مليون جنيه إسترليني في الشارع، ولا أحد يلمسها".
وتابع: "أنا أحب طريقة تعامل الناس هنا، ترحيبٌ كبيرٌ والجميع يلتف حول العائلة، والأمر كله يتعلق بالاحتواء، اكتشفت ذلك بنفسي في عام 2019، وهنا درسٌ آخر لا تتسرع في الحكم قبل أن تعرف المعلومات الصحيحة وتكتشف بنفسك، لذا نعم بالتأكيد المكان آمنٌ بالتأكيد".
واختتم حديثه، بتقديم وافر التحية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، مشيراً إلى قيمة موسم الرياض الكبيرة، مقدماً التحية لرئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ.