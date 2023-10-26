في معرض إبداع عسير 2024.. 100 طالب وطالبة يستعرضون مشاريعهم وابتكاراتهم العلمية

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، ممثلة في إدارتي الموهوبين والموهوبات، صباح اليوم، معرض إبداع عسير 2024 الذي يعد تظاهرة علمية تقوم على التنافسية في المشاريع العلمية والابتكار والإبداع، من تنظيم وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".
جاء ذلك تطبيقاً لسياسة التعليم في المملكة على تشجيع وتنمية روح البحث والتفكير العلمي، والاهتمام بالإنجازات العالمية في ميادين العلوم والمعرفة.
وأقيم المعرض في مدينة التربية الخاصة بأبها، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة عسير فهد بن صالح عقالا، ونائب الأمين العام لخدمات الموهوبين بمؤسسة موهبة الدكتور باسل السدحان، ومديري تعليم المحافظات بمنطقة عسير، ومشرفة العموم بوزارة التعليم نجاح حبتر.
وقال "عقالا": المعرض يهدف إلى عرض مشاريع طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية المسجلين في إبداع لهذا العام، وتقديم التغذية الراجعة لهم من قبل المختصين من مؤسسة موهبة وجامعة الملك خالد.
وأضاف: المعرض تضمن مشاركة 100 طالب وطالبة من جميع إدارات التعليم بمنطقة عسير قدموا من خلالها مشاريعهم العلمية في 16 مجالٍ علمي شملت الأنظمة المدمجة والتقنيات الهندسية والروبوتات والأجهزة، والطاقة، والطب الحيوي، والعلوم والفيزياء والفلك، وعلوم الكيمياء والهندسة البيئية، والهندسة الكيميائية والأحياء وعلوم المواد والأرض والبيئة وعلوم الحيوان والكيمياء الحيوية ونظم البرمجيات.
وأردف "عقالا": مسابقة إبداع تعد مسابقة علمية سنوية تستهدف طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتقوم على التنافس في 21 مجالاً علميًا من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقا لمعايير وضوابط خاصة.
وثمّن جهود الفرق التي تعمل على إنجاح المعرض، ومشيدًا بالمشاريع والأفكار الإبداعية التي قدمها الطلاب والطالبات في المعرض.