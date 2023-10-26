في معرض إبداع عسير 2024.. 100 طالب وطالبة يستعرضون مشاريعهم وابتكاراتهم العلمية

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، ممثلة في إدارتي الموهوبين والموهوبات، صباح اليوم، معرض إبداع عسير 2024 الذي يعد تظاهرة علمية تقوم على التنافسية في المشاريع العلمية والابتكار والإبداع، من تنظيم وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".