"الأرصاد" ينبه 4 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعدية

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الكامل وبحرة والجموم والعاصمة المقدسة والطائف وأضم وميسان والعرضيات والشعيبة والليث والقنفذة، وأمطارًا متوسطة على خليص وجدة، وأمطارًا خفيفة على رابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.