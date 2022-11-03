فى ليلته الـ 25.. بيع 4 صقور بـ 208 آلاف بمزاد نادي الصقور السعودي

شهدت مساء اليوم، الليلة الـ 25 من مزاد نادي الصقور السعودي الذي ينظمه النادي بمقره بملهم (شمال مدينة الرياض) حتى 15 نوفمبر الحالي، بيع 4 صقور بمبلغ 208 آلاف ريال.
وانطلق المزاد بالصقر الأول شاهين فرخ، طرح شرورة، للطواريح صالح عبدالله البريكي وعجل عبد الملك محمد، وتم بيعه بمبلغ 56 ألف ريال.
بعدها جاءت المنافسة على الصقر الثاني شاهين قرناس، طرح ساجر، للطاروح عليان فيحان الجذع، وتم بيعه بمبلغ 42 ألف ريال.
عقب ذلك جاء الدور على الصقر الثالث شاهين فرخ طرح هالة – جازان، للطواريح علي حسن مهدي وعايش علي الحساني وأحمد ناصر حكمي وتم بيعه بمبلغ 45 ألف ريال.
وجاء ختام الليلة مع الصقر الرابع شاهين فرخ طرح سلوى – الأحساء للطواريح محمد سعد الشاهين وأحمد سعد الشاهين وسعد عبدالرحمن الشاهين وعبدالله خالد الصنقور، وتم بيعه بمبلغ 65 ألف ريال.
وينطلق غداً الأسبوع الخامس لسباق الملواح (300 متر) الذي ينظمه نادي الصقور السعودي يومي الجمعة والسبت على مدى 6 أسابيع، بمقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) حتى 12 نوفمبر المقبل.
وخصص سباق غد الجمعة لفئة (تبع جير قرناس)، فيما سيكون سباق السبت لفئة (قرموشة جير قرناس)، حيث تشارك في السباق ست فئات للصقور (فرخ – قرناس) وهي حر وشاهين وجير بيور وجير شاهين وجير تبع وقرموشة جير.
ويهدف نادي الصقور السعودي من هذا السباق إلى تعزيز هواية الصيد بالصقور، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الصقور، وتدريب الشباب، وتطوير المهارات بالصقارة، وتمكين الصقَّارين من ممارسة هوايتهم.