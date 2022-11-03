فى ليلته الـ 25.. بيع 4 صقور بـ 208 آلاف بمزاد نادي الصقور السعودي

ويهدف نادي الصقور السعودي من هذا السباق إلى تعزيز هواية الصيد بالصقور، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الصقور، وتدريب الشباب، وتطوير المهارات بالصقارة، وتمكين الصقَّارين من ممارسة هوايتهم.