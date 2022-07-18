"فهد الطبية".. شاب يمشي على قدميه مجددًا بعد شلل وضمور في المخ

وأوضح الدبيان أن الجنف هو انحراف العمود الفقري أكثر من 10 درجات، ومن أنواعه جنف مجهول السبب والذي قد يصيب المريض في 3 مراحل من العمر 1-3 سنوات، 3-10 سنوات، وبعد 10 سنوات، وجنف مصاحب لبعض المتلازمات، وجنف مصاحب لبعض الأمراض العصبية وضمور المخ "الشلل الدماغي"، وجنف يصيب كبار السن بسبب الاحتكاك المتقدم في العمود الفقري، مبينًا أن عمر المريض ودرجة الانحراف من أهم العوامل لاتخاذ قرار العلاج.