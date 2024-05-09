وصايا توجيهية في ذي القعدة.. "السديس" يحثُّ على تجنب المَساس بأمن الحرمين الشريفين وأذية قاصديهما

وجّه رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ عددًا من الوصايا التوجيهية الدينية، لعموم المسلمين، وقاصدي وزائري الحرمين الشريفين، في مستهل شهر ذي القعدة؛ مؤكدًا أن شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم التي قال الله سبحانه عنها: ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم﴾ [التوبة: ٣٦]، ومعنى الحُرم "أنه يعظم انتهاك المحارم فيها، بأشد مما يعظم في غيرها".