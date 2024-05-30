"الوطني لإدارة الدَّيْن": المملكة تُصدر صكوكًا جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 64.1 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الديْن عن إصدار المملكة صكوكًا جديدة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 64.1 مليار ريال.
وقال المركز: المملكة تقوم بترتيب خامس عملية شراء مبكر محلية لصكوك بقيمة تجاوزت 63 مليار ريال.
تفصيلًا، أعلن المركز الوطني لإدارة الديْن، عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة في الأعوام 2024م، 2025م، 2026م بقيمة إجمالية تجاوزت 63.1 مليار ريال، بالإضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ بلغت قيمتها الإجمالية نحو 64.1 مليار ريال (أربعة وستون مليارًا ومائة مليون ريال سعودي).
كما تعد هذه المبادرة استمرارًا للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، وتفعيلًا لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد.
وقد قام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى ثلاث شرائح بلغت قيمتها الإجمالية نحو 64.1 مليار ريال. وجاءت الشريحة الأولى بقيمة نحو 16 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2031م، والشريحة الثانية بقيمة نحو 29.3 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2034م، فيما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة نحو 18.8 مليار ريال وأجل استحقاق يحل في عام 2039م.
والجدير بالذكر أن وزارة المالية والمركز قاما بتعيين كل من شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الأهلي المالية وشركة الراجحي المالية وشركة الجزيرة للأسواق المالية وشركة الإنماء للاستثمار بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.