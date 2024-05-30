"الوطني لإدارة الدَّيْن": المملكة تُصدر صكوكًا جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 64.1 مليار ريال

تفصيلًا، أعلن المركز الوطني لإدارة الديْن، عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة في الأعوام 2024م، 2025م، 2026م بقيمة إجمالية تجاوزت 63.1 مليار ريال، بالإضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ بلغت قيمتها الإجمالية نحو 64.1 مليار ريال (أربعة وستون مليارًا ومائة مليون ريال سعودي).