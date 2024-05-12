هو الأول في 2024.. "المسند": الشمس تتعامد اليوم فوق أبها وينعدم الظل!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن اليوم 12 مايو تتعامد الشمس فوق أبها، حيث ينعدم الظل هناك، مشيراً إلى أن هذا التعامد هو الأول في هذا العام 2024.
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة إكس"، يقول: "من ثم تواصل الشمس زحفها الظاهري ناحية الشمال حتى تتعامد على مدار السرطان (يمر ما بين مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة) في 21 يونيو عندها يبدأ فصل الصيف".
وتابع: "ثم تعود الشمس مرة أخرى لتتعامد على أبها للمرة الثانية خلال هذا العام 2024 في 31 يوليو تقريباً، بعدها تواصل زحفها ناحية الجنوب لتتعامد على خط الاستواء في 23 سبتمبر".
وأردف: "ثم تصل إلى أقصى نقطة لها جنوباً، حيث تتعامد على مدار الجدي في 21 ديسمبر عندها يبدأ فصل الشتاء.. وهكذا دواليك.. هذا والله أعلم".