هو الأول في 2024.. "المسند": الشمس تتعامد اليوم فوق أبها وينعدم الظل!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن اليوم 12 مايو تتعامد الشمس فوق أبها، حيث ينعدم الظل هناك، مشيراً إلى أن هذا التعامد هو الأول في هذا العام 2024.