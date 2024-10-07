"فلكية جدة": القمر يقترن بقلب العقرب اليوم

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن قلب العقرب يُعَد ألمع نجم ضمن نجوم العقرب، وهو نجم أحمر ضخم عملاق، ولا تُعد الشمس شيئًا مقارنة به؛ حيث تبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس، ويزيد نصف قُطره على 448.793.612 كيلومترًا؛ مشيرًا إلى أن قلب العقرب يبعد حوالى 550 سنة ضوئية عن الأرض، وعمره حوالى 12 مليون سنة فقط وهو في خريف عمره.