"آل الشيخ" يُدشن مشروعات الصيانة والتشغيل لمساجد وجوامع مكة المكرمة

وأعلن انتهاء الوزارة، وتزامنًا مع العودة الكاملة لأعداد الحجاج القادمين هذا العام، بوقت مبكر من كل الاستعدادات، كما كلفت آلاف الموظفين والموظفات من أبناء الوطن المدربين على تقديم الخدمات ومن ذوي الخبرات والمهارات؛ للقيام بواجب خدمة الحجاج الذين تعتبر خدمتهم شرف لكل مواطن في هذه البلاد المباركة.