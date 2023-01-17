"الوثائق والمحفوظات" يدرّب 1226 متدربًا ومتدربةً من منسوبي الأجهزة الحكومية

وقال مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي: يهدف المركز من خلال هذا البرنامج إلى خلق بيئة مهنية وثائقية، وتعزيز الوعي الوثائقي لدى منسوبي الأجهزة الحكومية على أسس علمية تُسهم في تنظيم إدارة الوثائق والمحفوظات في هذه الأجهزة، وتمكين المتدربين من التعامل الصحيح مع الوثائق والمحفوظات بصورة مهنية واحترافية وفقًا للوائح المركز، وإعداد المشاركين نظريًّا وعمليًّا لممارسة مهامهم وتطوير مهاراتهم، وتزويدهم بأحدث الأساليب والوسائل الحديثة لحفظ الوثائق والمحفوظات واسترجاعها وتداولها ورقمنتها وإدارتها، وفق أفضل الممارسات العالمية وتعظيم حجم الاستفادة من الوثائق وما تحويه من معلومات تُسهم في دعم عملية اتخاذ القرار وتعزيز الانتماء الوطني.