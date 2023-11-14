بـ 15 مليون دولار.. "إغاثي الملك سلمان" يدعم المرحلة الأولى من خطة "الأونروا" للاستجابة الإنسانية بغزة

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدعم المرحلة الأولى من خطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) للاستجابة الإنسانية الطارئة لقطاع غزة في قطاعات الأمن الغذائي، والإيواء والمواد غير الغذائية، والصحة في حالات الطوارئ، والمياه والإصحاح البيئي، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي، حيث إن وكالة "الأونروا" هي المنظمة الدولية الوحيدة التي يمكنها أن تقوم بأنشطة إغاثية للمتضررين داخل قطاع غزة.