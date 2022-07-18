فتح باب التسجيل في دبلومات معهد "سرب" المتخصص بقطاع الخطوط الحديدية

وبيّن مدير عام المعهد المهندس عبدالعزيز بن محمد الصقير، أن البرنامج يأتي بهدف توطين صناعة النقل بالخطوط الحديدية في المملكة، وتمكين الكفاءات الوطنية في هذه التخصصات النوعية، ويتميز بالتوظيف المباشر عند القبول في الشركة السعودية للخطوط السعودية، ويؤهل للحصول على مزايا الموظف من تسجيل في التأمينات والتأمين الطبي والإجازة السنوية المدفوعة.