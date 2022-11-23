برنامج جدة التاريخية يقيم مجموعة من الفعاليات المصاحبة لكأس العالم بقطر 2022

أقام برنامج جدة التاريخي التابع لوزارة الثقافة، مجموعة من الفعاليات المصاحبة لكأس العالم بقطر 2022، وسط حضور كبير من المشجعين والزوار؛ وذلك في منطقة الحوش وبحيرة الأربعين في جدة التاريخية.
واستمتع الجمهور بمشاهدة المباريات من خلال شاشات عملاقة تحيط بها مدرجات تتسع لأكثر من 500 شخص مع جلسات جانبية تضم عددًا من المطاعم المتنوعة وألعاب الأطفال، كما حرص المنظمون على توزيع الهدايا الرمزية لكأس العالم.
يُذكر أن بإمكان الجميع الاستمتاع بهذه الأجواء المفعمة بالحيوية (شجع من البلد) في منطقة الحوش، وبحيرة الأربعين في جدة التاريخية، والتي تقام خلال أيام المباريات، عبر الحجز المجاني على الرابط الإلكتروني: jeddahalbalad.sa.