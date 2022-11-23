برنامج جدة التاريخية يقيم مجموعة من الفعاليات المصاحبة لكأس العالم بقطر 2022

واستمتع الجمهور بمشاهدة المباريات من خلال شاشات عملاقة تحيط بها مدرجات تتسع لأكثر من 500 شخص مع جلسات جانبية تضم عددًا من المطاعم المتنوعة وألعاب الأطفال، كما حرص المنظمون على توزيع الهدايا الرمزية لكأس العالم.