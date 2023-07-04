غداً.. "المرور" يبدأ في طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر "أبشر"

وأعلنت الإدارة في تغريدة على تويتر، عن طرح المزاد الذي يستمر حتى يوم الخميس الموافق 18 ذي الحجة ،1444 الموافق 6 يوليو 2023؛ لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.