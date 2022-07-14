بايدن في جدة: التوقيت والدلالات والأهمية.. محللان: الولايات المتحدة في حاجة ماسة إلى السعودية

وبالعودة إلى "سليمان"، فإنه يرى أن الولايات المتحدة من خلال هذه الزيارة في حاجة إلى السعودية أكثر من حاجة المملكة إليها، وذلك في ظل مآزق داخلية تعيشها الإدارة الأمريكية، إذ يقول: "هذه القمة ستحدد وتجيب عن مستقبل العلاقات الأمريكية والسعودية، وأرى أن الولايات المتحدة هي من تحتاج إلى السعودية في هذا التوقيت في ظل المأزق الذي تعيشه الإدارة الأمريكية على المستوى الداخلي، ولاسيما مع وصول معدل التضخم إلى نسبة 9.1 % وهو أعلى مستوى منذ 40 عامًا، فضلاً عن وجود بعض المشاكل في الداخل مثل: علاقته مع المحافظين المتطرفين، وحوادث إطلاق النار الجماعية، وعدم وجود نسخة مجردة من التشريع، والخلافات حول هذا الأمر، وغيرها من الملفات الداخلية الشائكة. وهنا يريد بايدن محاولة الهروب إلى الخارج، وإقامة علاقات إستراتيجية من شأنها التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية".