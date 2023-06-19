إنجاز جديد للمبدعين السعوديين.. الفيفي يفوز بجائزة هانز سكوبال بأمريكا

وتأتي الجائزة الخاصة بأطباء الاستعاضة السنية وزراعة الأسنان المقيمين التي تشمل الولايات المتحدة وكندا، وتأسست عام 1926، حيث يقوم أطباء أسنان الاستعاضة المقيمين وأطباء الزمالات بالولايات المتحدة وكندا بالمشاركة بحالات معقدة مكتملة العلاج خلال فترة التخصص أو الزمالة وطرحها على مشرفي البرامج ومن ثم يتم الموافقة عليها مبدئيًا من قبل المشرف للترشح للمشاركة النهائية في المنافسة.