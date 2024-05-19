"إنفاذ" يُشرف على 38 مزادًا لبيع 276 من العقارات والمركبات بـ 10 مناطق

وأوضح أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث سيقام 12 مزادًا في منطقة الرياض لعرض 74 فرصة عقارية، و7 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 31 فرصة عقارية، ومزادًا في منطقة الباحة يعرض من خلاله 3 فرص عقارية، ومزادان لعرض 14 فرصة عقارية في منطقة القصيم، ومزاد في المدينة المنورة لعرض 4 فرص عقارية، ومزاد في منطقة تبوك لعرض عقارين، ومزاد في منطقة الجوف لعرض 10 عقارات، و6 مزادات بمنطقة الشرقية لعرض 38 عقارًا، و5 عقارات في مزاد بالحدود الشمالية، ومزادان لعرض 13 عقارًا بمنطقة عسير، ومزاد لبيع 18 مركبة في الرياض وآخر متخصص لبيع معدات تحضير القهوة، ومزاد بالمنطقة الشرقية لبيع 16 مركبة وآخر بالقصيم لبيع 17 مركبة.