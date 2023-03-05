اتفاق يقترب.. إعفاء مواطني 4 دول عربية بينهم السعودية من التأشيرة الروسية

ونقلت وكالة "تاس" عن "إيفانوف" قوله اليوم الأحد: "هناك مسوّدة لاتفاقيات حكومية دولية بشأن السفر من دون تأشيرة للمواطنين مع عدد من الدول، وهي: البحرين وسلطنة عمان والسعودية وجزر الباهاما وبربادوس وهايتي وزامبيا والكويت وماليزيا والمكسيك وترينيداد وتوباجو"، وتابع: "هذه المسودة تمر في مراحل مختلفة من التطوير".