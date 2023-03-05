اتفاق يقترب.. إعفاء مواطني 4 دول عربية بينهم السعودية من التأشيرة الروسية

تقترب روسيا من التوصل إلى اتفاقيات لتبادل الإعفاء من التأشيرة مع 11 دولة، بينها 4 عربية، وفقًا لما أكده نائب وزير الخارجية يفجيني إيفانوف.
وقال "إيفانوف"، إن موسكو تقوم بإعداد اتفاقيات سفر حكومية دولية بشأن الإعفاء من التأشيرة مع 11 دولة، بينها السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
ونقلت وكالة "تاس" عن "إيفانوف" قوله اليوم الأحد: "هناك مسوّدة لاتفاقيات حكومية دولية بشأن السفر من دون تأشيرة للمواطنين مع عدد من الدول، وهي: البحرين وسلطنة عمان والسعودية وجزر الباهاما وبربادوس وهايتي وزامبيا والكويت وماليزيا والمكسيك وترينيداد وتوباجو"، وتابع: "هذه المسودة تمر في مراحل مختلفة من التطوير".
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "في الوقت نفسه، ينبغي أن يكون مفهومًا أن عملية التفاوض بشأن هذه المعاهدات الدولية هي "طريق ذو اتجاهين، كما أن وتيرة التوقيع تعتمد علينا وعلى شركائنا على قدم المساواة".
ولفت "إيفانوف" إلى أنه عند التوصل إلى الاتفاقات المناسبة، فإن الخارجية الروسية "ستقوم بإعلان ذلك بالتأكيد".
وفي منتصف فبراير، كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن عزم بلاده إدخال نظام بدون تأشيرة لرعايا 11 دولة، وإجراءات مبسطة لإصدار التأشيرات مع 6 دول أخرى.
وفي كلمة له أمام مجلس النواب "الدوما" الروسي، قال "لافروف": "نعمل على تسهيل نظام التأشيرة. الآن من المخطط التوقيع على إلغاء التأشيرة بشكل كامل مع حوالي 11 دولة، إضافة إلى تطبيق شروط مخففة وبسيطة للغاية لإصدار التأشيرة مع 6 بلدان أخرى، بينها الهند وإندونيسيا".
وتابع: "دعونا لا ننسى أيضًا أننا نعمل على رفع القيود المفروضة على إصدار التأشيرات الإلكترونية لمواطني عدد كبير من الدول، حوالي 70 دولة، باستثناء الدول غير الصديقة، التي توقفت عن إصدار التأشيرات لنا بإجراءات مبسطة".
وفي الوقت الحالي، يُمكن لمواطني أكثر من 60 دولة أجنبية دخول أراضي روسيا بموجب بطاقات الهوية وبلا تأشيرة، ناهيك عن عشرات الدول الأخرى التي ألغي نظام التأشيرة بينها وروسيا، وفي المقابل، هناك 119 دولة في العالم تستقبل مواطني روسيا بلا تأشيرة.