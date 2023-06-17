المملكة وأمريكا تعلنان: اتفاق جديد على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 72 ساعة

واتفق الطرفان على أنهما خلال فترة وقف إطلاق النار سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيَّرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، أو الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار.