4 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى، لليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ لافتاً إلى تسجيل المدينة المنوّرة وعرعر وسكاكا ورفحاء 44 درجة مئوية درجة.
وسجّلت جدة وأبها والقنفذة وينبع والوجه أعلى نسبة رطوبة 90%.
وأكّد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن المدينة وعرعر ورفحاء وسكاكا سجّلت 44 درجة مئوية تليها العلا 43، ثم بريدة ومكة المكرّمة 42 درجة مئوية، وكل من تبوك ووادي الدواسر وطريف وينبع والقريات 41 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 18 درجة مئوية، ثم القريات وطريف 24 درجة.