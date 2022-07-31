4 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة وأبها والباحة الأدنى

وأكّد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن المدينة وعرعر ورفحاء وسكاكا سجّلت 44 درجة مئوية تليها العلا 43، ثم بريدة ومكة المكرّمة 42 درجة مئوية، وكل من تبوك ووادي الدواسر وطريف وينبع والقريات 41 درجة.