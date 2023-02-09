صورة جماعية للبعثة الإغاثية السعودية لحظة وصولهم مطار أضنة

وثّق مقطع فيديو لصورة جماعية للبعثة الإغاثية السعودية لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا لحظة وصولهم مطار أضنة.
ووصلت، صباح اليوم، أولى طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى تركيا؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ حيث أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمقره في الرياض أمس، الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.
بدورها، كشفت الخطوط السعودية للشحن أن أولى الرحلات الإغاثية إلى مدينة أضنة التركية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض كان على متنها 98 طنًا من المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية.