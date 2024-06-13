عبر محطاته الـ9.. انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم حج 1445هـ

وكانت الخطوط الحديدية السعودية "سار" قد أعلنت الاثنين الماضي، عن انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي التي استمرت لمدة تجاوزت 90 يومًا، تم خلالها التأكد من جاهزية القطارات البالغ عددها 17 قطارًا، والتي شهدت خلال الأشهر الماضية إجراء عمليات الصيانة الثقيلة، كما قامت بتطوير كل الأنظمة المستخدمة في القطارات والمحطات وأنظمة الإشارات والاتصالات، وأنظمة مركز التشغيل والتحكم.