الوزن والتنظيم وضبط الوضعية.. أساسيات اختيار الحقيبة المدرسية بإيضاح "صحي القصيم"

وأضاف، أن اختيار الحقيبة ذات أحزمة كتف عريضة مبطنة وظهر مبطن أمر مهم، مع تفقدها أسبوعياً وإزالة العناصر غير الضرورية لإبقائها خفيفة، وتذكير الطالب باستخدام حزامي الكتف، وعدم حملها على كتف واحدة حتى لا تجهد العضلات.