الوزن والتنظيم وضبط الوضعية.. أساسيات اختيار الحقيبة المدرسية بإيضاح "صحي القصيم"

نصح تجمُّع القصيم الصحي بالحرص على مجموعة من الأساسيات عند اختيار الحقيبة المدرسية للأبناء.
ونبَّه "صحي القصيم" إلى ضرورة ألا يتجاوز وزن الحقيبة 10% من وزن الطفل، ووضع الأشياء الثقيلة بالقرب من منتصف الظهر، وتنظيم الحقيبة واستخدام جميع الأجزاء داخلها.
وأضاف، أن اختيار الحقيبة ذات أحزمة كتف عريضة مبطنة وظهر مبطن أمر مهم، مع تفقدها أسبوعياً وإزالة العناصر غير الضرورية لإبقائها خفيفة، وتذكير الطالب باستخدام حزامي الكتف، وعدم حملها على كتف واحدة حتى لا تجهد العضلات.
وشدَّد التجمُّع على ضرورة ضبط وضعية الحقيبة، بحيث يكون الجزء السفلي لها عند خصر الطفل.