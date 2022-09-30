"الحصيني" يكشف أن الصُّرفة يوم الاثنين المقبل.. وداعًا للحرّ

وحول سبب موجات الغبار قال الحصيني: نعيش مرحلة انتقالية تأخذنا بالتدريج من فصل الصيف إلى الخريف، ثم إلى الشتاء، وعلى الجميع عدم الخروج إلى البر والكشتات أو الهواء الطلق، ومتابعة نشرات الطقس قبل ذلك، ويجب البقاء في مكان آمن وإغلاق الأبواب والنوافذ، واستخدام الكمامات عند الخروج من المنزل، وتذكر حمل الأدوية والأجهزة لمن يعانون من الربو ومشاكل في الصدر؛ لتخفيف آثار الغبار.