"الحصيني" يكشف أن الصُّرفة يوم الاثنين المقبل.. وداعًا للحرّ

"الحصيني" يكشف أن الصُّرفة يوم الاثنين المقبل.. وداعًا للحرّ
كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن توقعات بشتاء قارس هذا العام وفقًا للنماذج العددية للطقس.
وقال الحصيني ضمن رده عن بداية الشتاء وتوقعات بموجات مطرية في برنامج mbc في أسبوع: "التوقعات من خلال النماذج العزيزية للطقس تُبشر بالخير، لكن ربما تتأخر قليلًا، وموسم الأمطار يبدأ في 16 أكتوبر المقبل.
وأضاف: بقي أكثر من شهرين على بداية الشتاء وحلوله، لكن يوم الاثنين المقبل يشهد بدء الصُّرفة؛ وهي من نجوم سهيل، وسميت بذلك لانصراف الحر؛ حيث يكون الحر نسبيًّا وسط النهار ما بين صلاتي الظهر والعصر، وسوف تزداد البرودة واعتدال الأجواء مع تقدم الأيام.
وأردف: بداية الشتاء في 7 ديسمبر أو قبل ذلك بأسبوع أو أسبوعين بحسب موجات البرد، والشتاء لا يدخل دفعة واحدة وإنما بشكل متدرج بحيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيًّا، ولو حدث ذلك فجأة لربما حدثت كوارث جوية تؤثر على الإنسان والحيوان والنبات.
وحول سبب موجات الغبار قال الحصيني: نعيش مرحلة انتقالية تأخذنا بالتدريج من فصل الصيف إلى الخريف، ثم إلى الشتاء، وعلى الجميع عدم الخروج إلى البر والكشتات أو الهواء الطلق، ومتابعة نشرات الطقس قبل ذلك، ويجب البقاء في مكان آمن وإغلاق الأبواب والنوافذ، واستخدام الكمامات عند الخروج من المنزل، وتذكر حمل الأدوية والأجهزة لمن يعانون من الربو ومشاكل في الصدر؛ لتخفيف آثار الغبار.