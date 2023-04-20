"الإسلامية" تؤكد نجاح برامجها خلال شهر رمضان بأكثر من 35 مليون مستفيد داخل المملكة وخارجها

كما تم تنفيذ برنامج الإمامة في الخارج بمشاركة (40) إماماً لإمامة المصلين في صلاة التراويح والقيام في (14) دولة، في إطار البرامج التي تقدمها الوزارة في شهر رمضان المبارك كل عام، تلبية لطلبات ورغبات المشيخات والمراكز والجمعيات الإسلامية في دول العالم التي ترد للوزارة عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين في الدول المستفيدة من البرنامج، ويشارك في البرنامج عدد من الأئمة الذين اختيروا بعناية، بهدف نشر العقيدة الصحيحة، وتوعية المسلمين وتذكيرهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، واستغلال إقبال الناس على المساجد في الشهر الفضيل.