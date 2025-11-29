تجديد انتخاب المملكة في عضوية اللجنة الإدارية لمنظمة السكر الدولية للعام 2026-2025

وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن مشاركة المملكة في اجتماعات المنظمة وانتخابها عضوًا في اللجنة الإدارية للمنظمة يأتي في إطار الحرص على تعزيز مكانة المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة بالأمن الغذائي، وأبرزها منظمة السكر الدولية ومجلس الحبوب الدولي (IGC)، الذي يأتي تأكيدًا على مكانة المملكة المتزايدة في المحافل الدولية وثقلها السياسي والاقتصادي على المستوى الدولي وحرصها على استقرار المعروض الغذائي العالمي.