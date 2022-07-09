"أمير الشرقية" يؤدّي صلاة عيد الأضحى المبارك ويستقبل المهنئين
أدّى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، صباح اليوم السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين بجامع الملك فهد بمحافظة الخبر.
وأمّ المصلين فضيلة الشيخ علي بن محمد القرني، وقال في خطبة صلاة العيد: إنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وأشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾.
أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اشْكُرُوا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَنْ بَلَّغَكُمْ هَذَا الْيَوْمَ الْعَظِيمَ، الَّذِي رَفَعَ اللَّهُ قَدْرَهُ، وَأَعْلَى ذِكْرَهَ، وَسَمَّاهُ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ، وَجَعَلَهُ عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ حُجَّاجًا وَمُقِيمِينَ، وَجَعَلَهُ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِ الْعَامِ وَأَعْظَمِهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى؛ فِيهِ وَقَفَ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِنًى خَطِيبًا فِي الْحُجَّاجِ، فَذَكَرَ تَعْظِيمَ مَكَانِ الْحَجِّ، وَتَعْظِيمَ زَمَانِهِ، وَتَعْظِيمَ يَوْمِهِ الأَكْبَرِ الَّذِي هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ، وَتَعْظِيم َأَمْرِ الدِّمَاءِ وَالأَعْرَاضِ وَالأَمْوَالِ. وقَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ؛ كَحُرْمَةِ يوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا"، فَأَعَادَهَا مِرَارًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: إنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَنَا لِعِبَادَتِهِ كما قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾، وَأَمَرَنَا بِتَوْحِيدِهِ وَطَاعَتِهِ، وَأَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِنَا رحيمًا بنا كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُم ْرَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾، وَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى أَنْ نَكُونَ فِي عِبَادَتِهِ مُخْلِصِينَ، وَلِنَهْجِ نَبِيِّهِ مُتَّبِعِينَ لِنَفُوزَ بِرِضَاهُ وَجَنَّتِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّلِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾.
أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: حثنا الاسلام عَلَى الْعِلْمِ وَرَغّبنا فِي الْفَضَائِلِ وَالْمَكَارِمِ، وَحذرنا مِنَ الْكِبْرِ وَالْعِصْيَانِ، ووحد الصُّفُوفَ، وَجمع الشَّتَاتَ، وَنَمّي فِينا رُوحَ الإِيثَارِ وَالتَّعَاوُنِ وَالْبِرِّ وَالإِحْسَانِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.
حضر الصلاة الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، والدكتور عبدالله الربيش رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والدكتور خالد البتال وكيل إمارة المنطقة الشرقية.
من جانب آخر استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بديوان الإمارة، صباح اليوم السبت، المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذين قدموا لتهنئته.
وفي بداية اللقاء رفع أمير المنطقة الشرقية التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، بهذه المناسبة السعيدة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية، سائلًا الله أن يعيده على المملكة وبلاد المسلمين أعوامًا عديدة والجميع ينعم بالأمن والأمان والاطمئنان.
ورفع التهنئة للقيادة الحكيمة حفظها الله بمناسبة نجاح خطط الحج وما تحقق من نجاحات خلال حج هذا العام.
وقال أمير المنطقة الشرقية: "رأينا ولله الحمد مشاهد تثلج الصدر في المشاعر المقدسة لم نرها من سنتين بسبب جائحة كورونا، والحمد لله شاهد الجميع نجاح خطط انتقال الحجاج من مشعر منى إلى عرفات والمبيت في مزدلفة، وقد تم تصعيد الحجيج ولله الحمد بكل يسر وسهولة".
وأضاف: "لقد شرف الله هذه البلاد بخدمة ضيوف الرحمن؛ فمنذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، رحمه الله، إلى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله ورعاه، والجميع يرى ما يقدم من خدمات راقية ومشاريع عملاقة جعلت أداء الفريضة ميسرًا ومنظّمًا رغم الأعداد الكبيرة التي تجتمع في مساحة محدودة في وقت واحد، فنسأل الله أن يوفق قائد هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين لكل ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يحفظ الحجيج ويعودوا لأهلهم سالمين".
وأضاف: اطّلع الجميع على التقارير الواردة من الجهات المختصة التي تؤكد نجاح كل الخطط التي وضعت، وهذه الدولة سخرت كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن، وجميع القطاعات تعمل، وهناك أكثر من مئة وخمسين ألف رجل أمن يخدمون الجميع من كافة القطاعات، إضافة إلى مثل هذا العدد من مختلف القطاعات الأخرى لخدمة ضيوف الرحمن في كل مجال، كما شاهدنا الرعاية الصحية التي قدمت لكل من تعرّض لوعكة صحية، وتم نقلهم بعد العلاج لإتمام فريضة الحج ولم تُعِقْهم حالتهم الصحية ولله الحمد من أداء فريضتهم، فهذه نعمة ولله الحمد".
وأردف أمير المنطقة الشرقية بأن: "قائد هذه البلاد قدّم اسم خادم الحرمين الشريفين على أي اسم آخر، والحمد لله نحن جميعًا في المملكة نشعر بأن علينا واجبًا تجاه إخواننا المسلمين في كل أنحاء العالم وخدمتهم وتيسير وصولهم إلى المشاعر المقدسة وأدائهم للمناسك بكل يسر وسهولة".
وختم بقوله: "يسعدنا أن نلتقي بكم في هذا اليوم المبارك لأهنّئكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله أن تستمرّ المناسبات السعيدة، وأن يديم علينا جميعًا الأفراح والأعياد ويحفظ هذه البلاد المباركة في ظلّ قيادتنا الحكيمة".
حضر الاستقبال الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، وفضيلة الشيخ يوسف العفالق مساعد رئيس محاكم الاستئناف بالمنطقة الشرقية، والدكتور خالد البتال وكيل إمارة المنطقة الشرقية.