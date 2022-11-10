نقيب الممثلين المصريين ينوه بالقفزة الكبيرة التي تشهدها المملكة بالمجال الفني

نوه الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين لـ"سبق" بالقفزة الكبيرة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات ومنها المجال الفني واصفًا ذلك بأنه شيء عظيم جدًا ويدفعنا كفنانين أن تكون سباقين للمشاركة في الفعاليات الضخمة ومنها موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه.
وتفصيلاً، لفت الدكتور أشرف، في حديثه لـ"سبق"، خلال المؤتمر الصحفي لمسرحية "الوش التاني"، ضمن فعاليات موسم الرياض إلى أن أمتع لحظة في حياة الممثل عندما يتلقى ردود الفعل من الجمهور ومن أجل ذلك نحب ونعشق الوقوف على خشبة المسرح، واصفًا تكريم الفنان في حياته حول أهمية تكريم الفنان في حياته، إنه شيء مهم وعظيم.
وقدم نقيب الممثلين المصريين، شكره للسعودية على تكريمها واحتفائها بالفن والفنانين وقال : "باسمي وباسم كل الفنانين نشكر المملكة العربية السعودية على تكريم مجموعة من زملائنا الكبار وعلى هذه النهضة الفنية والمسرحية الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية ويسعدنا أن نشارك فيها"، داعيًا إلى مزيدٍ من التقدم والازدهار للمملكة.
وأكد "زكي" أن الفنانين الذين تم تكريمهم بالأمس في مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي في دورته 22 بالرياض قد تم تكريمهم في بلدهم المملكة العربية السعودية، وذلك تقديرًا لأعمالهم وإنتاجهم الفني والدرامي الذي أثرى الدراما العربية.
وتحدث أبطال مسرحية "الوش الثاني" للإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي للمسرحية قبل عرضها في #موسم_الرياض_2022، حيث ذكر الفنان أحمد رزق أن المسرحية كوميدية استعراضية.. وستكون مميزة لأنها تشهد عودة الفنانة منى زكي للمسرح.
وعبّر الفنان محمد ثروت بدوره عن سعادته بالمشاركة الرابعة له على مسرح موسم الرياض، متمنيًا الحضور في المواسم القادمة.
وعبّرت الممثلة منى زكي عن سعادتها بالعودة للمسرح في السعودية، بعد غيابها لأكثر من 20 عامًا، مشيدة في هذا الصدد بالتطور والازدهار الذي تعيشه المملكة.
وأوضح الفنان حمدي الميرغني بدوره أن مسرحية الوش التاني ستقدم في إطار مميز يليق بعودة الفنانة منى زكي للمسرح.
وتدور أحداث مسرحية "الوش التاني" عن الفتاة سلمى سليم المدللة التي اعتادت أن تكون كل طلباتها مجابة حلمها أن تصبح نجمة وممثلة مشهورة على الرغم من أنها تفتقد الموهبة ولكن تصر أن تحصل على ما تريد كما اعتادت دائمًا دون أدنى مسؤولية أو مجهود يقرر والدها الاتفاق مع المخرج الذي يكن لها مشاعر حب على افتعال مشكلة تجعلها تعي أن للحياة وجهين وليست بالسهولة التي اعتادتها.
وتعرض مسرحية الوش التاني على مدى خمسة أيامٍ من 11 - 15 نوفمبر الجاري في منطقة بوليفارد رياض سيتي، ويشارك منى زكي في بطولة المسرحية التي يخرجها أشرف زكي وتأليف وليد الهندي، كل من أحمد رزق، محمد ثروت، حمدي الميرغني، ورحمة أحمد، طاهر أبو ليلة ، مصطفى غريب ، وتنظَّم على مسرح محمد العلي.
ويتميَّز موسم الرياض في نسخته الثالثة باحتوائه على 15 منطقةً ترفيهيةً متنوعة، تضم أكبر بحيرةٍ صناعيةٍ على مستوى العالم، والتنقُّل بالتليفريك، و"لاونجات" تعانق السحاب، إضافةً إلى سيرك "دو سوليه" العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية، مثل WWE، وكأس موسم الرياض التي تجمع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، هذا إلى جانب مسرحياتٍ سعودية وعربية، وحفلاتٍ غنائية، ومعارض محلية وعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال تحت شعار "فوق الخيال".