نقيب الممثلين المصريين ينوه بالقفزة الكبيرة التي تشهدها المملكة بالمجال الفني

ويتميَّز موسم الرياض في نسخته الثالثة باحتوائه على 15 منطقةً ترفيهيةً متنوعة، تضم أكبر بحيرةٍ صناعيةٍ على مستوى العالم، والتنقُّل بالتليفريك، و"لاونجات" تعانق السحاب، إضافةً إلى سيرك "دو سوليه" العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية، مثل WWE، وكأس موسم الرياض التي تجمع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، هذا إلى جانب مسرحياتٍ سعودية وعربية، وحفلاتٍ غنائية، ومعارض محلية وعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال تحت شعار "فوق الخيال".