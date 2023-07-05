"تعليم الشرقية" تستعد لاختبارات الدور الثاني.. الأحد المقبل

وأضاف "الباحص": إن أداء الاختبار سيكون بشكل حضوري من الأحد المقبل 21 ذي الحجة الجاري، وحتى الخميس الموافق 25 من الشهر ذاته؛ في تمام الساعة 7:00 صباحًا.