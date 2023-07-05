محليات

"تعليم الشرقية" تستعد لاختبارات الدور الثاني.. الأحد المقبل

للطلاب المتوقع تخرجهم من الثانوية للعام 1444هـ
المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية مدير إدارة الإعلام والاتصال سعيد الباحص
المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية مدير إدارة الإعلام والاتصال سعيد الباحص

أنهت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، جميع استعداداتها لاختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية للعام الدراسي 1444هـ.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية مدير إدارة الإعلام والاتصال سعيد الباحص: إن إدارة تعليم المنطقة، سخّرت كل إمكانياتها لضمان جودة أداء الاختبارات.

وأشار إلى إعداد الإدارة لخطة منظمة تضمن سير الاختبارات بشكل سلس، من بينها تشكيل فرق ميدانية بقطاعي البنين والبنات؛ للتأكد من جاهزية مقار المدارس المحددة بالمنطقة للامتحانات.

وأضاف "الباحص": إن أداء الاختبار سيكون بشكل حضوري من الأحد المقبل 21 ذي الحجة الجاري، وحتى الخميس الموافق 25 من الشهر ذاته؛ في تمام الساعة 7:00 صباحًا.

تعليم المنطقة الشرقية
اختبارات الدور الثاني

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