"الإحصاء" تطلق منصة البيانات الاقتصادية لتوفير المؤشرات المتخصصة للمهتمين وللمنظمات

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء منصة البيانات الاقتصادية التي تهدف إلى تمكين الباحثين والمهتمين من متابعة الشأن السعودي الاقتصادي، وتوفر البيانات والإحصاءات الاقتصادية للمنظمات المحلية والدولية، في إطار تعزيزها لخدماتها الرقمية.
وتعرض المنصة أبرز البيانات والمؤشرات الإحصائية ذات العلاقة بإحصاءات الأسعار، والطاقة، والناتج المحلي الإجمالي، والتجارة الدولية، وسوق العمل، وإحصاءات الأعمال وغيرها من البيانات الإحصائية الاقتصادية الأخرى.
وأوضحت الهيئة أن إطلاق هذه المنصة جاء تيسيرًا لعملية وصول المستفيدين إلى البيانات والمؤشرات المتخصصة في المجال الاقتصادي، وتوفيرها عبر الخرائط التفاعلية، وتمكين المستخدمين من تحميلها وفق الصيغ التي تساعد في تعزيز الدراسات والبحوث وتوفير بيانات محدّثة وذات جودة عالية تُمَكّن المهتمين من متابعة الشأن الاقتصادي السعودي.
ويأتي إطلاق منصة البيانات الاقتصادية في سياق الدور المحوري للهيئة العامة للإحصاء الهادف إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لدعم خطط التنمية المستدامة، وتتيح المنصة التعامل مع المؤشرات الاقتصادية والبيانات الوصفية من خلال تصنيفات إحصائية تتوافق مع المعايير الدولية وتنسجم مع متطلبات المستخدمين.
ودعت الهيئة العامة للإحصاء الراغبين في الاستفادة من المعلومات والمؤشرات الإحصائية التي توفرها (منصة البيانات الاقتصادية) إلى الدخول إليها عبر الرابط: (https://economics.stats.gov.sa/).
وأشارت إلى استقبالها لجميع الاستفسارات والمقترحات من خلال التواصل مع ممثليها عبر الاتصال على رقم الهاتف الإحصائي الموحد: (920020081) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء: cs@stats.gov.sa، أو من خلال موقع الهيئة على شبكة الإنترنت: www.stats.gov.sa.