"الإحصاء" تطلق منصة البيانات الاقتصادية لتوفير المؤشرات المتخصصة للمهتمين وللمنظمات

ودعت الهيئة العامة للإحصاء الراغبين في الاستفادة من المعلومات والمؤشرات الإحصائية التي توفرها (منصة البيانات الاقتصادية) إلى الدخول إليها عبر الرابط: (https://economics.stats.gov.sa/).

وأشارت إلى استقبالها لجميع الاستفسارات والمقترحات من خلال التواصل مع ممثليها عبر الاتصال على رقم الهاتف الإحصائي الموحد: (920020081) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء: cs@stats.gov.sa، أو من خلال موقع الهيئة على شبكة الإنترنت: www.stats.gov.sa.