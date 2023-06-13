"أمير تبوك" يدشن أعمال جولة تطوير القطاع غير الربحي بالمنطقة

دشن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، جولة تطوير القطاع غير الربحي بالمنطقة، التي ينفذها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية بالمركز أحمد بن محمد البدر والوفد المرافق له، بحضور رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بتبوك ممدوح بن شلال العنزي.
واستمع أمير المنطقة خلال اللقاء إلى شرح موجز عن جولة تطوير القطاع غير الربحي، التي تهدف إلى التعريف بالمركز وخدماته في مجال التطوير، وتمكين المستهدفين من المعارف المتعلقة بمجالات التطوير، وخلق شراكات جديدة بين المعنيين، إضافة إلى تقديم الاستشارات في مجال ابتكار المبادرات لمواجهة تحديات الجمعيات الأهلية في المنطقة.
وأكد الأمير فهد بن سلطان أن المملكة رائدة في العمل غير الربحي، وقد هيأت الدولة -بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله- البرامج والمبادرات المختلفة التي تسهم في زيادة فعالية وإسهام القطاع غير الربحي في المجتمع.
من جانبه قدّم "البدر" شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على دعمه لأعمال المركز والمتابعة المستمرة لأعمال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع غير الربحي بالمنطقة.