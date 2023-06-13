"أمير تبوك" يدشن أعمال جولة تطوير القطاع غير الربحي بالمنطقة

واستمع أمير المنطقة خلال اللقاء إلى شرح موجز عن جولة تطوير القطاع غير الربحي، التي تهدف إلى التعريف بالمركز وخدماته في مجال التطوير، وتمكين المستهدفين من المعارف المتعلقة بمجالات التطوير، وخلق شراكات جديدة بين المعنيين، إضافة إلى تقديم الاستشارات في مجال ابتكار المبادرات لمواجهة تحديات الجمعيات الأهلية في المنطقة.