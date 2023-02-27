"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 2.264 بطانية و 2.264 فرش نوم في حلب

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 2.264 بطانية و2.264 فرش نوم في بلدة جنديرس بمحافظة حلب في سوريا، استفاد منها 3.142 فردًا من متضرري الزلزال.
جاء ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.