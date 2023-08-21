زيارة مستفيدي "كهاتين" إلى معالم المدينة المنوّرة الأثرية والمساجد التاريخية

نظّمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "كهاتين"، بفرع المدينة المنوّرة، رحلة سياحية ترفيهية، بالتعاون مع شركة رحلتي لتنظيم الرحلات السياحية، وتهدف الرحلة الى التعريف بمعالم وآثار المدينة المنوّرة، وإدخال الفرحة والسرور عليهم قبل عودتهم إلى مقاعد الدراسة.
شارك في الرحلة نحو 58 مستفيداً من الجمعية، بمرافقة المرشدين السياحيين الأستاذ علي اليوسف، والأستاذ وليد عبد الجواد، حيث بدأت الرحلة من المساجد السبعة ومسجد قباء وانتصفت بمزرعة العالية وانتهت بمطعم "زمان جدي".
وتخللت الزيارة بعض المعالم التاريخية والأثرية بالمدينة المنوّرة، مثل: بئر غرس ومسجد الجمعة ودرب السنة ووادي العقيق ومسجد الدرع ومسجد الإجابة ومسجد بلال بن رباح وبئر عثمان بن عفان، وعند كل مَعْلَم يتم شرح وتوضيح القصة التاريخية له.
وبعد ذلك زيارة مزرعة العالية التي تتميز بجمال طبيعي وجلسات منوعة يتوافر فيها أنواع التمور الفاخرة، كما يتميز أصحابها بكرم الضيافة وحسن الاستقبال وثراء المعلومات عن تاريخ النخيل والمزارع في المدينة المنوّرة، وتم استقبالهم بالورد بحفاوة كبيرة من صاحب المزرعة، وقام بتعريفهم وإثرائهم بالمعلومات المهمة.
واختتمت الرحلة بزيارة إلى مطعم "زمان جدي" وتمّت ضيافتهم وتقديم وجبة العشاء لهم.