زيارة مستفيدي "كهاتين" إلى معالم المدينة المنوّرة الأثرية والمساجد التاريخية

وبعد ذلك زيارة مزرعة العالية التي تتميز بجمال طبيعي وجلسات منوعة يتوافر فيها أنواع التمور الفاخرة، كما يتميز أصحابها بكرم الضيافة وحسن الاستقبال وثراء المعلومات عن تاريخ النخيل والمزارع في المدينة المنوّرة، وتم استقبالهم بالورد بحفاوة كبيرة من صاحب المزرعة، وقام بتعريفهم وإثرائهم بالمعلومات المهمة.