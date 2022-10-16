في قبضة رجال الأمن.. "فيديو" يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم في المملكة

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأحد، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مقيم من الجنسية اليمنية قام بإيواء مخالفين لنظام أمن الحدود من جنسيته نفسها في مقر سكنه بعسير.
وأضاف حساب الأمن العام على تويتر، بأنه تمّ القبض على مواطن قام بسرقة مبلغ مالي من إحدى الصيدليات في حائل.
وتابع الفيديو أنه تم القبض على مقيمتين من الجنسية الفلبينية ارتكبت إحداهما حادثة جنائية تمثلت في سرقة مصوغات ذهبية من منزل الكفيل في الرياض، وتمثل دور الأخرى في تصريفها عبر منافذ البيع.
ونجح الأمن العام في القبض على مواطن قام بنقل 20 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في مكة المكرّمة.
وشملت قائمة المقبوض عليهم مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بحوزته 1966 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدّر ومبلغ من المال في مركبة تعود ملكيتها إلى مواطن في جازان.